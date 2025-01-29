Xiaomi выпустила новую «умную» лампу с цоколем E27

Компания Xiaomi на своем сайте разместила информацию про новую «умную» лампу с цоколем E27.

Она будет предлагаться в белом и цветном варианте с несколькими предустановленными эффектами, которые можно будет настраивать в фирменном приложении. Лампа скоро появится на глобальном рынке, хотя точная дата выпуска пока не известна.

Она поддерживает более 16 миллионов цветов и позволяет регулировать цветовую температуру в диапазоне от 2700 до 6500 К. Яркость достигает 806 люмен, а срок службы лампы составляет около 15 000 часов.

Умная лампа поддерживает десять предустановленных режимов освещения, таких как «Камин» и «Океан», а также возможность настройки собственных эффектов. Удаленное управление осуществляется через приложение Xiaomi Home с использованием HyperOS Connect и Wi-Fi.

Лампочка также совместима с экосистемами Amazon Alexa и Google Home благодаря поддержке Matter.

Номинальная мощность лампочки составляет 8,5 Вт, но цена на нее пока не объявлена.