Xiaomi выпустила недорогую капсульную кофемашину

Компания Xiaomi анонсировала новую капсульную кофемашину Mijia Capsule Coffee Machine S1, предназначенную для быстрого и удобного приготовления эспрессо.

Она доступна на платформе Youpin по цене 499 юаней (5 888 руб.) и готова к использованию всего за 25 секунд благодаря 1250-ваттной системе нагрева и 20-барному водяного насосу.

Кофемашина предлагает простоту в использовании — достаточно нажать кнопку, чтобы получить кофе без сложных настроек. Она поддерживает два режима контроля температуры для идеальной экстракции, а пользователи могут выбирать размер чашки: 40 мл для эспрессо и 110 мл для американо.

Особенностью модели является магнитная подставка для капсул, которая может крепиться к боковой стороне устройства или металлическим поверхностям, что помогает экономить место. Съёмный резервуар для воды объёмом 650 мл упрощает заправку и очистку.

Дизайн кофемашины компактный и минималистичный, размером примерно как лист бумаги формата А4. Она работает тихо, с уровнем шума 55 дБ(A), что делает её удобной для утреннего использования.

Регулируемый держатель для чашек подходит для различных размеров, а автоматическое отключение через 10 минут помогает экономить электроэнергию.

В комплекте с машиной идут 10 кофейных капсул, импортированных из Швейцарии, которые обещают мягкий и многогранный вкус с нотками тропических фруктов и тёмного шоколада.