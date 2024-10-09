Xiaomi выпустила мультиварку с ИИ-функциями

Xiaomi представила новую мультиварку с интеллектуальными функциями, которая может заменить множество кухонных приборов. Модель называется Mijia 6L Multi-Functional Electric Hot Pot и предлагает универсальные возможности для приготовления различных блюд.

Устройство имеет емкость на 6 литров с антипригарным покрытием, которая легко снимается для мытья. Нагревательный элемент мощностью 2000 Вт обеспечивает равномерный подогрев, с разницей температуры не более 2°C.

Мультиварка поддерживает 6 режимов подогрева и 8 режимов готовки, включая блюда из мяса, морепродуктов, лапши и овощей. В ручном режиме можно варить, жарить, тушить и готовить во фритюре.

Искусственный интеллект запоминает предпочтения пользователя, позволяя одним нажатием кнопки автоматически определять нужное блюдо и метод приготовления.

Дополнительные характеристики включают крышку из закаленного стекла, термостойкие ручки и противоскользящие ножки. Устройство также защищено от перегрева при пустом резервуаре.

Мультиварка уже доступна на краудфандинговой платформе Yopin в Китае по цене 329 юаней (4500 руб.), с началом поставок 23 октября.