Главная » Новости

Xiaomi выпустила мультиварку с ИИ-функциями

Автор На чтение 1 мин Просмотров 57 Опубликовано

Xiaomi представила новую мультиварку с интеллектуальными функциями, которая может заменить множество кухонных приборов. Модель называется Mijia 6L Multi-Functional Electric Hot Pot и предлагает универсальные возможности для приготовления различных блюд.

Xiaomi выпустила мультиварку с ИИ-функциями

Устройство имеет емкость на 6 литров с антипригарным покрытием, которая легко снимается для мытья. Нагревательный элемент мощностью 2000 Вт обеспечивает равномерный подогрев, с разницей температуры не более 2°C.

Мультиварка поддерживает 6 режимов подогрева и 8 режимов готовки, включая блюда из мяса, морепродуктов, лапши и овощей. В ручном режиме можно варить, жарить, тушить и готовить во фритюре.

Xiaomi выпустила мультиварку с ИИ-функциями

Искусственный интеллект запоминает предпочтения пользователя, позволяя одним нажатием кнопки автоматически определять нужное блюдо и метод приготовления.

Дополнительные характеристики включают крышку из закаленного стекла, термостойкие ручки и противоскользящие ножки. Устройство также защищено от перегрева при пустом резервуаре.

Мультиварка уже доступна на краудфандинговой платформе Yopin в Китае по цене 329 юаней (4500 руб.), с началом поставок 23 октября.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.