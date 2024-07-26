Xiaomi выпустила кондиционер Mijia Air Conditioner Natural Wind Pro в новом цвете

Эта серия кондиционеров ранее была доступна только в серебристо-серой версии, но теперь покупателям предложили еще один цветовой вариант.

Xiaomi представила кондиционер Mijia Air Conditioner Natural Wind Pro в простом белом цвете. Этот кондиционер отличается высокой энергоэффективностью благодаря применению современного компрессора и двойного конденсатора.

Устройство будет интегрироваться в экосистему Xiaomi Pengpai Zhilian. Модель получила интеллектуальный двигатель управления Lingyun от Xiaomi, который обеспечивает различные функции, такие как быстрое регулирование температуры и снижение вибрации.

Важно отметить, что он совместим с экосистемой Xiaomi Pengpai Zhilian, что позволяет управлять им через приложение Mi Home и голосового помощника Xiao Ai.

Модель Mijia Air Conditioner Natural Wind Pro в белом исполнении доступна по цене 2 999 юаней (32 200 руб.) Несмотря на то, что основные характеристики продукта сохранены, новый белый вариант предлагает свежий дизайн, отличный от ранее выпущенной серебристо-серой модели.

Источник: gizmochina