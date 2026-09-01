Xiaomi выпустила компактную стирально-сушильную машину с двумя барабанами

Компания Xiaomi представила компактную модель стиральной машины, оснащённую двумя раздельными барабанами. Каждый из барабанов рассчитан на загрузку 2,5 кг белья, отделён от другого и оборудован собственным дозатором моющего средства, а также системой вентиляции, предотвращающей появление неприятного запаха у оставленного в машине белья.

Устройство поддерживает 34 предустановленных программы стирки, среди которых предусмотрен бережный режим для деликатных тканей, включая шёлк, а также детский режим, обеспечивающий обеззараживание белья с эффективностью 99,99%. Управление стиральной машиной возможно как напрямую, так и дистанционно — через смартфон с использованием приложения Mi Home.

Стоимость новинки в Китае составляет 2499 юаней, что соответствует примерно 32 132 рублям по текущему курсу ЦБ РФ.