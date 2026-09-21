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Xiaomi выпустила графеновый обогреватель Mijia мощностью 2000 Вт

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Xiaomi выпустила графеновый обогреватель Mijia мощностью 2000 Вт

Xiaomi представила в Китае вертикальный обогреватель Mijia Graphene Heater Pro. Новинка поступит на краудфандинг 28 сентября по цене 349 юаней — около $49.

Устройство сочетает графеновый нагревательный слой и керамический PTC-элемент мощностью 2000 Вт. По заявлению производителя, теплый воздух начинает поступать спустя три секунды после включения.

Обогреватель поддерживает три режима: горячий воздух, мягкий обогрев и обычную вентиляцию. После достижения заданной температуры система автоматически снижает мощность для ее поддержания.

Корпус Mijia Graphene Heater Pro выполнен в виде компактной башни. Устройство поворачивается на 70 градусов, а направление воздушного потока можно регулировать по вертикали и горизонтали.

Xiaomi выпустила графеновый обогреватель Mijia мощностью 2000 Вт

Управлять обогревателем можно кнопками на корпусе, через приложение Xiaomi Home или голосового помощника Xiao Ai. Пользователю доступны настройка температуры, таймеры и сценарии совместной работы с другими устройствами умного дома.

Для безопасности предусмотрено автоматическое отключение при опрокидывании и перегреве. Корпус изготовлен из огнестойкого материала класса V0. Пока Xiaomi объявила только о продаже модели в Китае, информации о международном релизе нет.

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