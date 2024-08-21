Xiaomi выпустила дешевые проводные наушники в стиле AirPods Pro

Китайская компания Xiaomi представила проводные наушники Xiaomi Type-C Headphones, которые напоминают дизайн AirPods Pro, но стоят всего 350 рублей. Новинка доступна на официальном сайте компании.

Наушники подключаются к смартфону через USB-C и оснащены 12,4-мм драйверами. Они защищены от брызг и пыли по стандарту IP54.

В комплекте есть пульт управления с кнопками для регулировки громкости, управления воспроизведением и HD-микрофоном с шумоподавлением для звонков.

Xiaomi Type-C Headphones доступны в черном и белом цветах.