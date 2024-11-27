Xiaomi выпустила беспроводной и мощный моющий пылесос за 13 тыс. рублей

Компания Xiaomi анонсировала на китайском рынке новый беспроводной моющий пылесос Mijia Wireless Floor Scrubber 4C.

Устройство доступно для предварительного заказа по цене 878 юаней или 13 000 рублей тогда как его обычная цена составляет 1400 юаней или почти 21 000 рублей.

Новинка оснащена системой сушки при температуре 60 °C, что позволяет эффективно высушивать щетку и уничтожать бактерии. Она предлагает режимы быстрой и бесшумной сушки.

Мощность всасывания достигает 15000 Па благодаря высокоскоростному бесщеточному двигателю, что делает её идеальной для уборки стойких загрязнений.

Устройство имеет трёхуровневую защиту от спутывания волос и сертифицировано TÜV Rheinland. Также заявлена система сквозной стерилизации для дезинфекции, что обеспечивает 99,99% уничтожение бактерий.

С ёмкостью резервуара для чистой воды 740 мл и резервуара для сточных вод 550 мл, Mijia Wireless Floor Scrubber 4C может эффективно убирать площади до 180 м². Устройство работает от батареи в течение 30 минут и обладает системой переднего привода, что упрощает управление.