Xiaomi впервые вышла на первое место по поставкам смартфонов в Европе. Компания возглавила рынок во втором квартале этого года, ее рыночная доля составила 25 процентов от общего объема поставок.

Согласно отчету StrategyAnalytics, во втором квартале 2021 года китайский технологический гигант продемонстрировал рост на 14 процентов в годовом исчислении. В течение этого квартала компания отгрузила в общей сложности 50 миллионов единиц. В отчете добавлено, что восстановление рынка смартфонов и восстановление экономики также способствовали здоровому спросу со стороны потребителей со стареющими устройствами, а также растущему спросу на новые телефоны, поддерживающие сети 5G.

Борис Методиев, заместитель директора компании Strategy Analytics, заявил, что «европейские рынки смартфонов показали хороший квартал благодаря восстановлению после Covid в 2020 году. Кульминационным моментом этого квартала является то, что Xiaomi становится поставщиком номер один по объемам поставок для смартфонов в первый раз. Xiaomi поставила на континент почти 13 миллионов устройств, чтобы сместить давнего лидера Samsung. Xiaomi добилась большого успеха, в частности, в России, Украине, Испании и Италии, и нашла клиентов, заинтересованных в сериях многофункциональных и недорогих смартфонов Mi и Redmi».

В то время как китайский бренд продемонстрировал рост в этот период, южнокорейский технологический гигант Samsung продемонстрировал спад в Европе на 7 процентов в годовом исчислении, при этом во втором квартале было отгружено 12 миллионов единиц. Кроме того, он также столкнулся с жесткой конкуренцией с Apple на рынке дорогих товаров, в то же время он также не смог воспользоваться упадком Huawei в регионе. С другой стороны, гигант из Купертино за это время продемонстрировал рост на 16 процентов в годовом исчислении, поставив 10 миллионов единиц продукции в Европу.

Источник — Astera.