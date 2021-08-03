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Xiaomi впервые возглавила поставки смартфонов в Европу во втором квартале 2021 года

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Xiaomi впервые вышла на первое место по поставкам смартфонов в Европе. Компания возглавила рынок во втором квартале этого года, ее рыночная доля составила 25 процентов от общего объема поставок.

Xiaomi впервые возглавила поставки смартфонов в Европу во втором квартале 2021 года

Согласно отчету StrategyAnalytics, во втором квартале 2021 года китайский технологический гигант продемонстрировал рост на 14 процентов в годовом исчислении. В течение этого квартала компания отгрузила в общей сложности 50 миллионов единиц. В отчете добавлено, что восстановление рынка смартфонов и восстановление экономики также способствовали здоровому спросу со стороны потребителей со стареющими устройствами, а также растущему спросу на новые телефоны, поддерживающие сети 5G.

Борис Методиев, заместитель директора компании Strategy Analytics, заявил, что «европейские рынки смартфонов показали хороший квартал благодаря восстановлению после Covid в 2020 году. Кульминационным моментом этого квартала является то, что Xiaomi становится поставщиком номер один по объемам поставок для смартфонов в первый раз. Xiaomi поставила на континент почти 13 миллионов устройств, чтобы сместить давнего лидера Samsung. Xiaomi добилась большого успеха, в частности, в России, Украине, Испании и Италии, и нашла клиентов, заинтересованных в сериях многофункциональных и недорогих смартфонов Mi и Redmi».

Xiaomi впервые возглавила поставки смартфонов в Европу во втором квартале 2021 года

В то время как китайский бренд продемонстрировал рост в этот период, южнокорейский технологический гигант Samsung продемонстрировал спад в Европе на 7 процентов в годовом исчислении, при этом во втором квартале было отгружено 12 миллионов единиц. Кроме того, он также столкнулся с жесткой конкуренцией с Apple на рынке дорогих товаров, в то же время он также не смог воспользоваться упадком Huawei в регионе. С другой стороны, гигант из Купертино за это время продемонстрировал рост на 16 процентов в годовом исчислении, поставив 10 миллионов единиц продукции в Европу.

Источник — Astera.

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