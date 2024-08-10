Xiaomi внедрит нейросеть Gemini от Google в свои флагманы Xiaomi 15

Xiaomi анонсировала использование искусственного интеллекта Gemini в своих флагманах.
Xiaomi планирует оснастить свои будущие флагманские смартфоны для международного рынка искусственным интеллектом Gemini от Google. Об этом сообщил основатель компании Лэй Цзюнь в соцсети X.
Первыми устройствами с новым ИИ станут флагманские модели Xiaomi 15, которые, по слухам, могут быть представлены в октябре-ноябре 2024 года.
В глобальных версиях смартфонов будет интегрировано решение от Google, а для китайского рынка, вероятно, будет использоваться собственная языковая модель MiLM.
Флагман Xiaomi 15 Pro станет эксклюзивом для Китая, а Xiaomi 15 Ultra выйдет в 2025 году