Xiaomi в сотрудничестве с Lamborghini сделала особую версию Redmi K70 Ultra

Xiaomi представила особую версию своего флагманского смартфона Redmi K70 Ultra, созданную в сотрудничестве с Lamborghini.

Этот смартфон вдохновлен спортивным автомобилем Lamborghini Huracan Super Trofeo EVO2 и имеет премиальный внешний вид.

Redmi K70 Ultra Champion Edition отличается от обычной версии своим дизайном, включающим форму блока с камерами, значок Lamborghini, элементы из карбона и позолоченные объективы.

В комплекте с устройством поставляется блок питания мощностью 120 Вт, защитный чехол в стиле Lamborghini и скрепка для извлечения SIM-карт. Даже коробка смартфона выполнена в соответствующем стиле.

Пока компания не раскрыла подробности о технических характеристиках Champion Edition, но ожидается, что они будут аналогичны оригинальной версии Redmi K70 Ultra.

Оригинальный смартфон оснащен мощным чипсетом Mediatek Dimensity 9300+, до 24 ГБ оперативной памяти, до 1 ТБ встроенного хранилища, основной камерой на 50 Мп и 144-герцовым OLED-экраном разрешением 1,5К. Он также имеет аккумулятор емкостью 5500 мАч с быстрой зарядкой до 120 Вт и защищенный корпус по стандарту IP68.