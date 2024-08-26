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Xiaomi в следующем году выпустит свою тройную раскладушку

Автор На чтение 1 мин Просмотров 28 Опубликовано

В ближайшие годы телефоны со складываемыми втрое экраном могут стать новой тенденцией в индустрии смартфонов. В мае TCL представила свой первый функциональный тройной телефон на выставке SID 2024, хотя он пока не доступен для покупки.

Ожидается, что Huawei выпустит подобное устройство в ближайшие месяцы.

Информатор Smart Pikachu сообщил на Weibo о начале разработки тройной раскладушки от Xiaomi, однако конкретные характеристики устройства пока не раскрыты.

Существует вероятность, что Xiaomi анонсирует новинку в 2025 году, и она будет работать на HyperOS 2.0 с камерой от Leica и флагманским чипсетом Snapdragon.

Сейчас Xiaomi предлагает два типа складных телефонов: Mix Fold 4, который складывается горизонтально, и Mix Flip, первый в линейке с экраном в стиле flip.

Что касается Huawei, предполагаемая тройная раскладушка может появиться в Китае уже в сентябре.

Устройство будет иметь два шарнира для раскладывания, предлагая экран размером около 10 дюймов, с камерой, встроенной в верхний левый угол.

 

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