Xiaomi в первом квартале 2021 года выпустит 9 новых смартфонов

Xiaomi в первые три месяца 2021 года выпустит девять новых моделей смартфонов, причем первым станет бюджетный аппарат под брендом Redmi.

По данным инсайдеров, Xiaomi Malaysia уже готовится к презентации смартфона Redmi.

Предположительно это будет устройство под названием Redmi 9T. В дальнейшем на рынке должны появиться Xiaomi Mi 11 Lite и Poco F2, а также другие аппараты о которых пока ничего не известно.

Источник из Индии утверждает, что Xiaomi Mi 11 Lite 4G будет предлагаться на европейском рынке, а на индийском рынке эта модель будет доступна под названием Poco F2.

До конца января должны появится все подробности про предстоящие смартфоны от Xiaomi.