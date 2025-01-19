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В Xiaomi ограничили разблокировку загрузчика и прошивки своих смартфонов

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С 1 января 2025 года Xiaomi изменила процесс разблокировки загрузчика, чтобы повысить безопасность и уменьшить популярность пользовательских прошивок.

Теперь пользователи должны проходить весь процесс разблокировки на одном устройстве и имеют только 14 дней для его завершения после получения разрешения. Если срок истечет, разрешение будет аннулировано.

Также нововведения ограничивают количество устройств до одного на учетную запись, вместо прежних трех. Процесс подачи заявки стал более сложным, с дополнительными тестами и строгой проверкой личности.

Xiaomi предупреждает, что разблокировка может сделать устройства уязвимыми и не рекомендует её обычным пользователям, так как заблокированные загрузчики необходимы для получения обновлений.

Эти меры направлены на повышение безопасности и соответствие текущим трендам в индустрии.

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