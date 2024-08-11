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Xiaomi уже работает над новым Redmi Turbo 4

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Xiaomi начала работу над новым смартфоном Redmi Turbo 4, который станет обновлением для Redmi Turbo 3.

Xiaomi уже работает над новым Redmi Turbo 4

POCO F7 будет той же моделью, что и Redmi Turbo 4, и оба устройства, скорее всего, будут иметь одинаковые характеристики. Ожидается, что Redmi Turbo 4 будет представлен во втором квартале 2025 года, а POCO F7 — в мае 2025 года.

Согласно информации из базы данных IMEI, Redmi Turbo 4 получит номер модели “2412DRT0AC”, что указывает на его эксклюзивность для Китая.

Однако для международного рынка он будет переименован в POCO F7, который будет иметь номера “2412DPC0AG” для глобальной версии и “2412DPC0AI” для индийской.

Ожидается, что оба устройства будут работать на новейшем процессоре Qualcomm, возможно, Snapdragon 8S 4 поколения. Подробности о характеристиках пока неизвестны, но поклонники ждут с нетерпением их выхода.

Источник: gizmochina.

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