Xiaomi успешно завершила разработку первого китайского 3-нм чипа для смартфонов

Xiaomi работает над собственным чипом для смартфонов и достигла важного этапа в этом процессе.

MyDrivers, сообщил, что компания успешно выпустила первый в стране 3-нанометровый процессор для мобильных устройств.

Это заявление сделал главный экономист Пекинского муниципального бюро экономики и информационных технологий в эфире государственной телевизионной сети BRTV. В отчете не указаны подробности о центральном или графическом процессоре, но подтверждено, что это чип с техпроцессом 3 нм. Также не уточняется, использует ли Xiaomi для его производства TSMC, Samsung или другую компанию.

Процесс «запечатывания» чипа означает, что он достиг финальной стадии разработки и готов к производству. Однако это не значит, что чип уже готов к массовому производству или использованию в смартфонах.

После изготовления его нужно протестировать, и если процент рабочих чипов будет низким, может потребоваться корректировка производственного процесса.

Xiaomi уже выпускала смартфон с собственным чипом — Mi 5C в 2017 году, который использовал 28-нм процессор S1. С тех пор компания разрабатывала чипы для зарядки и управления аккумуляторами, такие как Surge P2 и G1, которые используются в Xiaomi 14 Ultra.

Хотя производство микросхем не является новинкой для Xiaomi, пока неясно, сможет ли компания успешно запустить свой процессор для смартфонов и какова будет его производительность.