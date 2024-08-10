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Xiaomi тестирует гаджеты с мощными аккумуляторами и быстрой зарядкой

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

Инсайдер Digital Chat Station поделился свежей информацией о новых устройствах от Xiaomi, которые будут оснащены аккумуляторами с высокой ёмкостью и функцией быстрой зарядки.

По данным источника, гаджеты уже находятся на этапе внутреннего тестирования и показывают впечатляющие результаты.

Согласно неофициальным данным, одно из устройств с аккумулятором ёмкостью 7500 мАч заряжается до 100% всего за 63 минуты при использовании 100-ваттного зарядного устройства.

Другие устройства показали следующие результаты:

5000 мАч + 120 Вт: 18 минут
5500 мАч + 100 Вт: 34 минуты
6000 мАч + 120 Вт: 30 минут
6500 мАч + 100 Вт: 49 минут
7000 мАч + 120 Вт: 40 минут
7500 мАч + 100 Вт: 63 минуты

В ассортименте Xiaomi уже есть устройства с аналогичными характеристиками, такие как Xiaomi 14 Pro, Redmi Note 13 Pro+ и Redmi K70 Ultra.

Однако, что касается аккумулятора ёмкостью 7500 мАч, по всей вероятности, речь идет о планшете. Инсайдер пока не уточнил, какие именно модели сейчас тестируются.

 

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