Xiaomi, Tecno и Samsung доминируют на российском рынке смартфонов

В 2024 году российский рынок смартфонов претерпел изменения, отражающие мировые тенденции. Согласно аналитическому центру GS Group, в стране продано 29,9 миллиона смартфонов, что на 3% меньше, чем в 2023 году, но в денежном выражении рынок вырос на 6% до 728 миллиардов рублей.

Xiaomi продолжает оставаться лидером с долей в 24%, хоть и с небольшим снижением по сравнению с прошлым годом. Бренды Tecno и Infinix увеличили свою долю до 16% в бюджетном и среднем сегментах. Samsung на третьем месте с 12%, а Apple сохраняет 10%.

Сегмент смартфонов в ценовом диапазоне от 10 до 20 тысяч рублей остается самым популярным, составив 35% всех продаж. Устройства стоимостью от 20 до 40 тысяч рублей занимают 27%, а бюджетные модели до 10 тысяч рублей составляют 15%.

На глобальном уровне в 2024 году наблюдается рост поставок смартфонов, впервые за два года достигнув 1,24 миллиарда устройств, что на 6% больше. Apple и Samsung остаются лидерами с долями 19% и 18% соответственно, а Xiaomi демонстрирует наибольший прирост, увеличив поставки на 15,4%.

Кнопочные телефоны также остаются популярными в России: в 2024 году было продано 4,3 миллиона таких устройств, из которых 65% произведены отечественными брендами, такими как F+, Texet, BQ и Maxvi. Китайские компании продолжают усиливать свои позиции на российском рынке, предлагая доступные и качественные смартфоны, в то время как Samsung и Apple удерживают свои позиции благодаря премиум-сегменту.

источник