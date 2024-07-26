Xiaomi Smart Band 8 получил обновление с режимом фокуса и платными циферблатами

Китайская компания Xiaomi выпустила обновление для своего фитнес-браслета Smart Band 8, которое принесло на аксессуар новые функции.

Одним из ключевых обновлений стал режим фокуса, позволяющий пользователям устанавливать приоритеты в уведомлениях от определенных приложений.

В дополнение к этому, появилась возможность использовать платные циферблаты, что делает пользовательский опыт еще более персонализированным. Также отмечается улучшение стабильности и производительности устройства в новой прошивке.