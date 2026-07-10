Xiaomi Smart Band 11 получил сетевую сертификацию, емкость батареи не изменилась

Компания Xiaomi совсем недавно представила Xiaomi Smart Band 10 Pro, однако уже приступила к разработке преемника. Модель Xiaomi Smart Band 11 ранее уже фигурировала в тайваньской базе сертификации NCC, а теперь два новых устройства компании прошли сетевую сертификацию в Китае — по данным инсайдеров, речь идет именно о будущей серии Mi Band 11.

Министерство промышленности и информатизации КНР одобрило два Bluetooth-устройства Xiaomi с номерами моделей M2616B1 и M2617B1. По информации инсайдера Experience More, эти модели представляют собой Xiaomi Smart Band 11 и версию Smart Band 11 NFC, которые придут на смену Xiaomi Smart Band 10 и Band 10 NFC. Согласно данным сертификации UL, емкость батареи устройства составляет 233 мАч — как и у текущего поколения.

Другой инсайдер, известный под именем Smart Pikachu, утверждает, что выпуск Mi Band 11 намечен на вторую половину текущего года.

Для сравнения: похожий путь сертификации Xiaomi проходила и с предыдущим флагманским браслетом — Band 10 Pro использовал номера моделей M2551B1 и M2553B1 для стандартной и NFC-версий соответственно. Также в мае в сертификационных базах Сингапура и Тайваня отдельно фигурировало устройство с номером модели M2561B1, обозначенное просто как «умный браслет».

Поскольку полные характеристики Mi Band 11 пока не раскрыты, стоит обратить внимание на параметры текущей линейки Smart Band 10. Базовая модель Xiaomi оснащена 1,72-дюймовым AMOLED-дисплеем с пиковой яркостью 1500 нит, батареей емкостью 233 мАч, рассчитанной на автономную работу до 21 дня, поддержкой более 150 спортивных режимов и программной оболочкой HyperOS 2.0. Версия Pro отличается более крупным 1,74-дюймовым дисплеем с яркостью 2000 нит, поддержкой измерения вариабельности сердечного ритма, встроенным модулем GNSS и совместимостью с Apple Health.

Если Mi Band 11 сохранит такую же емкость батареи, вероятнее всего, Xiaomi сделает ставку на программные и сенсорные улучшения вместо увеличения автономности. Дополнительные подробности, как ожидается, появятся ближе к запуску устройства во второй половине года.