Xiaomi скоро покажет новый Redmi Note 10 Pro в России

Xiaomi новые смартфоны серии Redmi Note представила в начале месяца, и скоро эта серия появится на российском рынке.

На специальном мероприятии будет проведен конкурс, в ходе которого победители получат новый Redmi Note 10 Pro.

25 марта будет проведена презентация Redmi Note 10. Этот аппарат уже представят в более привычном формате на ежегодной X-Конференции.

Начало мероприятия запланировано на 19:00 по Москвею Посмотреть конференцию можно будет на YouTube-канале Xiaomi Russia.

Напомним, на глобальном рынке популярная серия будет предлагаться под названиями Redmi Note 10, Redmi Note 10S, Redmi Note 10 Pro и Redmi Note 10 5G.