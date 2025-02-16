Xiaomi сертифицировала флагман Xiaomi 15 Ultra в ОАЭ

Флагманский смартфон Xiaomi 15 Ultra был замечен на сертификационной платформе в ОАЭ всего за несколько недель до его глобального выпуска.

Модель с номером 25010PN30G была зарегистрирована в базе данных TDRA, что подтверждает её присутствие на рынке ОАЭ. Однако сертификат не раскрывает никаких деталей о технических характеристиках или дизайне устройства.

Ожидается, что Xiaomi представит 15 Ultra 2 марта 2025 года. По последним данным, смартфон будет оснащён 50-мегапиксельным 1-дюймовым сенсором Sony LYT900 в основной камере, 200-мегапиксельным перископическим телеобъективом с 4,3-кратным оптическим зумом и 50-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом.

Это должно обеспечить высокое качество снимков, особенно при съёмке с увеличением и в условиях слабого освещения.

Также сообщается, что устройство будет иметь аккумулятор ёмкостью 6000 мАч в Китае (5400 мАч в глобальной версии), поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 90 Вт и беспроводной зарядки на 80 Вт.

Дисплей будет 6,73-дюймовым 2K LTPO AMOLED с частотой обновления 120 Гц, а процессор — Snapdragon 8 Elite. Кроме того, Xiaomi 15 Ultra будет защищён от воды и пыли по стандарту IP68/IP69.

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