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Xiaomi сделала устройство для приготовления соевого молока

Автор На чтение 1 мин Просмотров 7 Опубликовано

Китайская компания Xiaomi выпустила интересное устройство для приготовления соевого молока, получившее название Mijia Soymilk Maker. Оно уже доступно для заказа на платформе JD.com.

Xiaomi сделала устройство для приготовления соевого молока

Устройство напоминает вытянутый электрический чайник и имеет размеры 201 х 140 х 273 мм. Его вес составляет 1,8 кг, а объем внутреннего отсека — 1 литр.

Главная фишка Mijia Soymilk Maker — возможность обрабатывать сухие соевые бобы без предварительного замачивания, благодаря мощному двигателю и специальным лезвиям. Пользователи могут регулировать температуру для получения желаемого вкуса соевого молока.

Устройство оснащено большим экраном с сенсорными кнопками. Корпус и лезвия сделаны из нержавеющей стали, а крышка — из безопасного полипропилена.

Mijia Soymilk Maker поддерживает 12-часовое приготовление по расписанию и может сохранять напиток теплым в течение 12 часов. Также есть функции автоматической очистки и стерилизации с эффективностью 99,99%. На площадке новинку оценили в 199 юаней, а это около 2,4 тыс. рублей.

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