Главная » Новости

Xiaomi сделала новый магнитный внешний аккумулятор с быстрой зарядкой

Автор На чтение 1 мин Просмотров 8 Опубликовано

Компания Xiaomi представила новый магнитный беспроводной внешний аккумулятор Xiaomi 10000 с ёмкостью 10 000 мАч.

Xiaomi сделала новый магнитный внешний аккумулятор с быстрой зарядкой

Устройство поддерживает быструю зарядку мощностью до 33 Вт и имеет встроенный кабель. Стоимость аккумулятора в Китае составляет 169 юаней.

Этот аккумулятор позволяет зарядить Xiaomi 14 около 1,9 раза и iPhone 16 Pro два раза. Главная особенность — поддержка магнитной беспроводной зарядки с максимальной мощностью 7,5 Вт, что делает его совместимым с устройствами, поддерживающими MagSafe, а также с некоторыми новыми телефонами на Android.

Аккумулятор может заряжать три устройства одновременно благодаря встроенному кабелю и порту USB-C. Также предусмотрена быстрая самостоятельная зарядка мощностью 30 Вт.

Доступен в четырёх цветах, Xiaomi 10000 поступит в продажу в Китае 2 января. Информация о международной доступности пока отсутствует.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.