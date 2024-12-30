Xiaomi сделала новый магнитный внешний аккумулятор с быстрой зарядкой

Компания Xiaomi представила новый магнитный беспроводной внешний аккумулятор Xiaomi 10000 с ёмкостью 10 000 мАч.

Устройство поддерживает быструю зарядку мощностью до 33 Вт и имеет встроенный кабель. Стоимость аккумулятора в Китае составляет 169 юаней.

Этот аккумулятор позволяет зарядить Xiaomi 14 около 1,9 раза и iPhone 16 Pro два раза. Главная особенность — поддержка магнитной беспроводной зарядки с максимальной мощностью 7,5 Вт, что делает его совместимым с устройствами, поддерживающими MagSafe, а также с некоторыми новыми телефонами на Android.

Аккумулятор может заряжать три устройства одновременно благодаря встроенному кабелю и порту USB-C. Также предусмотрена быстрая самостоятельная зарядка мощностью 30 Вт.

Доступен в четырёх цветах, Xiaomi 10000 поступит в продажу в Китае 2 января. Информация о международной доступности пока отсутствует.