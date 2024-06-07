Xiaomi сделала непромокаемый «бизнес-рюкзак» за 3 000 рублей

Xiaomi представила новый деловой рюкзак, который уже доступен в магазинах. Этот рюкзак отличается своим многофункциональным передним карманом и возможностью хранить в нем вещи на разных уровнях.

Цена составляет 269 юаней (3,3 тыс.руб.), но стартовая цена снижена до 249 юаней (3 тыс.руб).

Бизнес-рюкзак Xiaomi Mijia предлагается в двух цветах — темно-синем и черном. Он имеет простой трехмерный дизайн и изготовлен из водоотталкивающих тканей.

Рюкзак имеет несколько отсеков и использует организованную структуру. Он включает многофункциональный передний карман, отделение для ноутбука и отделение для личных вещей. Отсек для ноутбука оснащен амортизирующим материалом и может вместить ноутбук размером до 15,6 дюйма.

Деловой рюкзак также оснащен двусторонними боковыми карманами, в которые можно положить стаканы с водой и зонты. Плечевые ремни рюкзака разработаны эргономично, чтобы снизить нагрузку на плечи. На задней и верхней частях рюкзака есть ремень-тележка и утолщенная ручка для переноски.