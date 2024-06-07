Главная » Новости

Xiaomi сделала непромокаемый «бизнес-рюкзак» за 3 000 рублей

Автор На чтение 1 мин Просмотров 817 Опубликовано

Xiaomi представила новый деловой рюкзак, который уже доступен в магазинах. Этот рюкзак отличается своим многофункциональным передним карманом и возможностью хранить в нем вещи на разных уровнях.

Xiaomi сделала непромокаемый «бизнес-рюкзак» за 3 000 рублей

Цена составляет 269 юаней (3,3 тыс.руб.), но стартовая цена снижена до 249 юаней (3 тыс.руб).

Бизнес-рюкзак Xiaomi Mijia предлагается в двух цветах — темно-синем и черном. Он имеет простой трехмерный дизайн и изготовлен из водоотталкивающих тканей.

Рюкзак имеет несколько отсеков и использует организованную структуру. Он включает многофункциональный передний карман, отделение для ноутбука и отделение для личных вещей. Отсек для ноутбука оснащен амортизирующим материалом и может вместить ноутбук размером до 15,6 дюйма.

Деловой рюкзак также оснащен двусторонними боковыми карманами, в которые можно положить стаканы с водой и зонты. Плечевые ремни рюкзака разработаны эргономично, чтобы снизить нагрузку на плечи. На задней и верхней частях рюкзака есть ремень-тележка и утолщенная ручка для переноски.

Xiaomi сделала непромокаемый «бизнес-рюкзак» за 3 000 рублей Xiaomi сделала непромокаемый «бизнес-рюкзак» за 3 000 рублей Xiaomi сделала непромокаемый «бизнес-рюкзак» за 3 000 рублей Xiaomi сделала непромокаемый «бизнес-рюкзак» за 3 000 рублей Xiaomi сделала непромокаемый «бизнес-рюкзак» за 3 000 рублей Xiaomi сделала непромокаемый «бизнес-рюкзак» за 3 000 рублей

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.