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Xiaomi сделала кондиционер, который может быстро охлаждать и нагревать помещение

Автор На чтение 1 мин Просмотров 53 Опубликовано

Компания Xiaomi анонсировала кондиционер Mijia Super Energy-Saving Pro 2025, который предлагает инновационные решения для «умного дома». Устройство уже доступно в Китае и обещает повысить эффективность, удобство подключения и комфорт.

Xiaomi сделала кондиционер, который может быстро охлаждать и нагревать помещение

Новый кондиционер оснащён двухцилиндровым компрессором, который улучшает стабильность работы и снижает уровень шума. Он имеет высокий коэффициент энергоэффективности APF 5,65, что позволяет экономить до 361 кВт·ч электроэнергии в год. Кондиционер быстро регулирует температуру, обеспечивая охлаждение за 30 секунд и обогрев за 60.

Xiaomi сделала кондиционер, который может быстро охлаждать и нагревать помещение

Mijia Super Energy-Saving Pro 2025 эффективно работает при экстремальных температурах, поддерживая охлаждение до 65 °C и обогрев до -35 °C. Устройство также включает интеллектуальную систему управления, самоочистку и поддержку голосового управления через XiaoAI.

Кондиционер имеет компактные размеры, а его цена начинается от 2399 юаней (29 400 руб.) за модель мощностью 1 л. с. и до 2999 юаней (36 700 руб.) за более мощную версию.

Xiaomi сделала кондиционер, который может быстро охлаждать и нагревать помещение

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