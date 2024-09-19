Xiaomi сделала компактный фонарик-прожектор

Компания Xiaomi анонсировала запуск карманного фонарика-прожектора Mijia, который стал доступен на краудфандинговой платформе Xiaomi Youpin.

Этот многофункциональный фонарик привлекает внимание своим стильным черным дизайном и компактными размерами. Его диаметр составляет всего 3 см, а вес — 125 граммов.

Несмотря на небольшие размеры, фонарик мощный и может работать в нескольких режимах. Яркость основного света достигает 1000 люмен, а дальнобойность светового потока превышает 150 метров.

Пользователи могут выбирать из трех режимов интенсивности свечения и настраивать цветовую температуру света от холодной до теплой. Кроме того, фонарик может имитировать горение свечи или создавать мягкий рассеянный свет, что подходит для создания уютной атмосферы.

Фонарик работает от аккумулятора емкостью 3100 мАч, который обеспечивает до 30 часов непрерывного свечения. Корпус устройства защищен от влаги и пыли по стандарту IP65, а порт зарядки закрывается прорезиненным колпачком, что позволяет использовать фонарик на улице даже в дождливую погоду. Также у фонарика есть небольшой крючок, позволяющий использовать его в качестве подвесного уличного освещения.

Фонарик Mijia сейчас доступен только в Китае по цене 129 юаней или 1700 рублей.