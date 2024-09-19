Главная » Новости

Xiaomi сделала компактный фонарик-прожектор

Автор На чтение 1 мин Просмотров 354 Опубликовано

Компания Xiaomi анонсировала запуск карманного фонарика-прожектора Mijia, который стал доступен на краудфандинговой платформе Xiaomi Youpin.

Xiaomi сделала компактный фонарик-прожектор

Этот многофункциональный фонарик привлекает внимание своим стильным черным дизайном и компактными размерами. Его диаметр составляет всего 3 см, а вес — 125 граммов.

Несмотря на небольшие размеры, фонарик мощный и может работать в нескольких режимах. Яркость основного света достигает 1000 люмен, а дальнобойность светового потока превышает 150 метров.

Пользователи могут выбирать из трех режимов интенсивности свечения и настраивать цветовую температуру света от холодной до теплой. Кроме того, фонарик может имитировать горение свечи или создавать мягкий рассеянный свет, что подходит для создания уютной атмосферы.

Xiaomi сделала компактный фонарик-прожектор

Фонарик работает от аккумулятора емкостью 3100 мАч, который обеспечивает до 30 часов непрерывного свечения. Корпус устройства защищен от влаги и пыли по стандарту IP65, а порт зарядки закрывается прорезиненным колпачком, что позволяет использовать фонарик на улице даже в дождливую погоду. Также у фонарика есть небольшой крючок, позволяющий использовать его в качестве подвесного уличного освещения.

Фонарик Mijia сейчас доступен только в Китае по цене 129 юаней или 1700 рублей.

Xiaomi сделала компактный фонарик-прожектор

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.