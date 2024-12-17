Xiaomi сделала и представила карманный переводчик за 5000 рублей

Компания Xiaomi анонсировала новый карманный переводчик Mijia Dictionary Pen C1, который выполнен в форме пишущей ручки.

Этот гаджет обладает обширным словарным запасом и обеспечивает быстрое распознавание текста, поддерживая голосовой ввод и долгую работу на одном заряде.

Mijia Dictionary Pen C1 включает 26 миллионов словарных статей, а его 32 ГБ памяти позволяют расширять базу данных. Производитель утверждает, что распознавание одного слова занимает всего 0,3 секунды.

Устройство может работать как в режиме онлайн с облачными данными, так и в офлайн-режиме. Среди дополнительных функций — голосовой поиск и программа на основе ИИ, предоставляющая информацию о словах, их употреблении и грамматике.

Пользователи могут настроить переводчик в зависимости от уровня знаний, что улучшает процесс обучения. Специальное приложение позволяет родителям отслеживать прогресс своих детей.

Устройство сможет работать до 100 дней в режиме ожидания. На китайском рынке стоимость Mijia Dictionary Pen C1 составляет почти 5 000 рублей.