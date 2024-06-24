Xiaomi сделала холодильник на 439 л со стеклянными дверцами

Компания Xiaomi выпустила новый холодильник с названием MIJIA Fresh Storage 439L Cross Ice Crystal White. Он имеет компактный корпус и дверцы, которые с панелями из белого стекла, что придает ему необычный внешний вид.

Холодильник имеет общий объем 439 литров, из которых 260 литров приходится на холодильную камеру. Внутри холодильника есть 18 отсеков для удобного хранения различных продуктов.

Он оснащен технологией циркуляции воздуха на 360 градусов, что обеспечивает быстрое и равномерное охлаждение и размораживание продуктов.

Согласно заявлению производителя, холодильник способен заморозить 7 кг продуктов за 12 часов благодаря использованию инверторного компрессора и вентилятора с переменной частотой вращения.

Размеры холодильника составляют 825x680x2030 мм, а его вес — 86 кг. Для управления функциями холодильника можно использовать мобильное приложение MIJIA или голосового ассистента XiaoAi.

Цена холодильника Xiaomi MIJIA Fresh Storage Cross 439L Ice Crystal White в Китае составляет $551.