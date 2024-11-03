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Xiaomi сделала дорогой, но умный светильник в стиле уличного фонаря

Автор На чтение 1 мин Просмотров 4 Опубликовано

Компания Xiaomi анонсировала новый умный светильник Mijia Vertical Study Lamp Pro, выполненный в стиле уличного фонаря.

Xiaomi сделала дорогой, но умный светильник в стиле уличного фонаря

Устройство обеспечивает освещение студийного уровня, минимизируя усталость глаз и создавая комфортные условия для работы и учёбы.

Лампа высотой 2 метра и длиной источника света 1,05 метра предлагает естественное освещение с индексом цветопередачи Ra98 и пиковой яркостью до 17 800 люмен.

Она оснащена двумя лампами с антибликовым покрытием: одна направлена вверх с мощностью до 14 800 люмен, другая освещает стол с яркостью до 3000 люмен.

Управлять светильником можно с помощью сенсорного дисплея, пульта ДУ, смартфона или голосовых команд через Xiao AI. Устройство также оснащено функцией автоматической активации света при обнаружении движения.

Mijia Vertical Study Lamp Pro поступила в продажу в Китае по цене 4799 юаней (примерно 65 500 рублей).

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