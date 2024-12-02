Xiaomi разрабатывает собственный SoC с модемом MediaTek T90

Согласно последним отчётам, Xiaomi работает над собственным SoC, который будет интегрирован с флагманским 5G-модемом T90 от MediaTek. Этот шаг подчеркивает стремление компании к технологической независимости и развитию мобильных технологий. Ранее уже сообщалось, что компания нацелена создать свой процессор, а теперь опубликованы и подробности.

Модем MediaTek T90 обеспечит высокую производительность подключения, включая сверхбыструю скорость загрузки и выгрузки, поддержку глобальных диапазонов 5G и оптимизацию с помощью искусственного интеллекта для повышения эффективности.

Новый SoC будет изготовлен по 3-нм техпроцессу TSMC, что позволит улучшить энергоэффективность и производительность по сравнению с предыдущими технологиями. Ожидается, что SoC debut в серии Xiaomi 15S, которая выйдет в 2025 году. Эта серия обещает улучшенную производительность, расширенные возможности подключения и увеличенное время автономной работы.

Собственный SoC позволит Xiaomi контролировать инновации и снизить зависимость от сторонних поставщиков, что обеспечит больший контроль над цепочкой поставок. Это также сделает Xiaomi более конкурентоспособной на рынке смартфонов, где такие компании, как Apple и Google, уже используют собственные чипы.

Разработка SoC от Xiaomi может стать значительным шагом вперёд для компании, открывая новые возможности для инноваций в будущем. С совместным использованием модема T90 это решение обещает флагманские характеристики для пользователей.