Xiaomi разрабатывает планшет с АКБ на 12 000 мАч и 120-Вт зарядкой

Xiaomi готовит новый планшет с двухэлементным аккумулятором ёмкостью 5900 мАч, который обеспечит эквивалентные 12 000 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 120 Вт. Известный блогер Digital Chat Station сообщил, что эта технология предназначена для устройства премиум-класса.

Планшет обещает отличную автономность, что сделает его идеальным для активных пользователей и геймеров. Быстрая зарядка позволит значительно сократить время на подзарядку.

В отличие от недавно анонсированной серии Xiaomi Tablet 7, этот планшет не будет под брендом REDMI и будет стоить около 4000 юаней (примерно 550 долларов).

Предполагается, что новинка будет работать на операционной системе Xiaomi HyperOS 2 и поддерживать многозадачность, а также иметь функции, повышающие производительность.

Это может стать отличной возможностью для Xiaomi укрепить свои позиции на растущем рынке планшетов с высокими требованиями к производительности и времени автономной работы.

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