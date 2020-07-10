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Xiaomi разрабатывает новый смартфон с необычным дизайном

10.07.2020 17:12

Китайская компания ведет разработку нового смартфона, который получит необычный дизайн с некоторыми решениями, напоминающими не вышедший Mi Mix Alpha. Xiaomi разрабатывает новый смартфон с необычным дизайном
Как будет называться эта новинка, когда она выйдет и появится ли вообще пока неизвестно.

Изображения нового необычного устройства обнаружили на сайте Национального управления интеллектуальной собственности Китая (CNIPA).

Там опубликовали патентные изображения смартфона, причем появились не только схемы, но и цветные изображения, благодаря которым можно представить, как будет выглядеть новинка.

В патенте описывают экран, который занимает почти все пространство на передней панели, также 2,3 задней панели будет за экраном, тогда как остальное пространство используется для большого модуля камеры.

Корпус аппарата может быть прозрачный или черный.

Предположительно, эта новинка будет относиться к флагманам, и если он выйдет, то его стоимость окажется достаточно высокой.

Xiaomi разрабатывает новый смартфон с необычным дизайном Xiaomi разрабатывает новый смартфон с необычным дизайном

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