Xiaomi продала более 420 млн смартфонов Redmi Note, запуск Note 14 уже в сентябре

Компания Redmi сообщила, что за десять лет продала более 420 миллионов смартфонов серии Redmi Note. В этом месяце они планируют выпустить новую серию Redmi Note 14.

Серия Note 14 будет состоять из трех моделей: Redmi Note 14, Redmi Note 14 Pro и Redmi Note 14 Pro+. Модели Pro будут работать на процессорах Snapdragon 7s Gen 3 и Dimensity 7350.

Также ожидается, что у Pro-версий будет изогнутый экран с разрешением 1,5K и тройная камера с главным датчиком на 50 Мп.

Руководители компании отметили, что новые устройства будут прочными, с хорошей автономностью и защитой от воды по стандарту IP68. Они также подчеркнули, что новые модели обеспечат комфортное использование и отличные ощущения в руке.