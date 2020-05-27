Вместо этого китайская компания полностью сосредоточится на 5G-смартфонах.

Xiaomi прекратит выпуск 4G-смартфонов к концу 2020 года, а затем все новые модели смартфонов будут выходить с поддержкой работы в сетях пятого поколения.

Как рассказал представитель компании, с начала года они уже выпустили пять смартфонов с 5G, а сейчас все усилия направлены на максимальный переход на эту технологию.

В результате на это сейчас тратятся огромные средства и именно поэтому возвращаться к 4G-смартфонам производитель больше не намерен.