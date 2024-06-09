Xiaomi представляет 2-метровый USB-кабель с быстрой зарядкой 120 Вт

Xiaomi представила кабель USB-A — USB-C длиной 2 метра, поддерживающий максимальный ток 6 А и обеспечивающий возможность быстрой зарядки.

Согласно спецификациям, кабель может обеспечивать максимальную выходную мощность до 120 Вт при использовании с совместимыми зарядными устройствами Xiaomi.

Это стало возможным благодаря поддержке высокого тока 6А. С точки зрения совместимости кабель Xiaomi 6A предназначен для работы с широким спектром устройств, включая смартфоны, планшеты, ноутбуки, носимые устройства и другие электронные гаджеты, что делает его универсальным кабелем. Его длина 2 метра обеспечивает дополнительное удобство.

Xiaomi также утверждает, что кабель выдерживает более 10 000 циклов подключения-отключения интерфейса USB-C, обеспечивая длительный срок службы.

Однако кабель Xiaomi 6A не обеспечивает высокой скорости передачи данных, поскольку использует интерфейс USB 2.0 с максимальной пропускной способностью 480 Мбит/с.

Компания уверяет, что кабель прошел строгие испытания для обеспечения безопасности и надежности и соответствует национальным и отраслевым стандартам качества.

Что касается цены, то на китайском рынке новинка оценена в 49 юаней (около 7 долларов).