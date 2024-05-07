Xiaomi представит «раскладушки» Mix Fold 4 и Mix Flip в третьем квартале 2024 года

Все больше слухов появляется в отношении следующего поколения складных устройств от Xiaomi. Согласно известному автору Digital Chat Sation, компания планирует выпустить Mix Fold 4 и возможно Mix Flip в третьем квартале 2024 года.

По слухам, оба устройства будут иметь схожие характеристики камер. Основная камера будет 50-мегапиксельной с областью восприятия 1/1.55″ и оптической стабилизацией изображения. Кроме того, ожидается наличие 2-кратной телеобъективной камеры с сенсором Omnivision OV60A размером 1/2,8 дюйма.

Mix Fold 4 также будет оснащен 12-мегапиксельной сверхширокоугольной и 10-мегапиксельной перископической телеобъективной камерами с 5-кратным оптическим зумом.

Информатор также упоминает поддержку беспроводной зарядки, но конкретные детали о размере аккумулятора и скорости зарядки пока неизвестны.

Также сообщается, что устройства будут иметь защиту от воды, что является приветственным обновлением, поскольку предыдущие складные модели Xiaomi не обладали такой функцией.

Инсайдер также намекает на исключительно тонкий профиль устройства, что может сделать его самым тонким на рынке в момент выпуска.

Другие слухи указывают на возможное использование процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 и поддержку спутниковой связи в устройствах Mix Fold 4 и Mix Flip от Xiaomi.