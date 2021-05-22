Китайская компания готовит к выходу новый Mi Note 11, о котором в сети появляются сообщения.

Наряду с подробностями о грядущем смартфоне стали известны и сроки его выхода. Если верить источникам, то Xiaomi представит новый недорогой камерофон Mi Note 11 осенью 2021 года.

В третьем квартале начнутся продажи китайской версии, которая выйдет под названием Mi CC10, а позже смартфон выберется за пределы Китая.

Этот аппарат станет преемником Mi CC9, причем ранее сообщалось, что компания отказалась от аппарата, так как он не обновлялся с момента выхода.

Однако в китайской компании опровергли слухи, сообщив, что модели получат преемников.

Пока известно, что смартфоны линейки будут работать на базе процессора Snapdragon 870 и в них будет установлена хорошая камера. Другие подробности пока не раскрываются.