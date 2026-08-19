Xiaomi представит базовый смартфон Xiaomi 18 в декабре

Базовая модель Xiaomi 18 может выйти в декабре, тогда как версии Pro предположительно представят раньше. Сведения о сроках презентации и технических характеристиках будущих смартфонов распространили инсайдеры. Компания Xiaomi их пока официально не подтверждала.

По предварительным данным, Xiaomi 18 оснастят процессором Snapdragon 8 Elite Gen 6, основной камерой с разрешением 200 Мп и аккумулятором емкостью около 7200 мА·ч.

Модель Xiaomi 18 Pro может получить тот же чип, главную камеру на 200 Мп, сверхширокоугольный модуль на 50 Мп и телеобъектив с разрешением 200 Мп. Предполагаемая емкость батареи составит около 7000 мА·ч.

Xiaomi 18 Pro Max приписывают улучшенную версию Snapdragon 8 Elite Gen 6, основную камеру на 200 Мп с технологией LOFIC HDR, 200-мегапиксельный телеобъектив и сверхширокоугольную камеру на 50 Мп. Смартфон также может получить аккумулятор емкостью до 8500 мА·ч и экран с узкими рамками.

По слухам, четыре модели серии будут работать под управлением HyperOS 4 с расширенными функциями искусственного интеллекта.