Xiaomi представила второе поколение бесщёточной дрели Mijia Brushless Drill 2

Xiaomi представила второе поколение бесщёточной дрели Mijia Brushless Drill 2

Xiaomi выпустила обновлённую версию бесщёточной электрической дрели под брендом Mijia — модель Brushless Drill 2. Устройство доступно на платформе Youpin по цене 279 юаней (примерно 3200 рублей).

Новинка весит 990 грамм, оснащена двигателем с максимальной скоростью вращения до 1700 оборотов в минуту и аккумулятором ёмкостью 1900 мАч, который заряжается через USB-C. Дрель позволяет закрутить до 600 саморезов или просверлить около 200 отверстий на одном заряде.

Brushless Drill 2 получила самоблокирующийся патрон, планетарный редуктор из высокоуглеродистой стали и поддержку 32 уровней регулировки скорости для точной работы с различными материалами.

