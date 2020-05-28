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Xiaomi представила в России новые телевизоры Mi TV 4S 50 и Mi TV 4S 65

29.05.2020 00:09

Xiaomi в России расширяет линейку телевизоров серии Mi TV 4S. Со следующего месяца можно будет приобрести версию с 50 или 65-дюймовой диагональю экрана. Пока в магазинах предлагают 32, 43 и 55-дюймовые панели.
28 мая китайский производитель показал российские версии Mi TV 4S 50 и Mi TV 4S 65, а эти телевизоры в РФ будут предлагаться за 28 990 и 49 990 рублей соответственно.

Xiaomi представила в России новые телевизоры Mi TV 4S 50 и Mi TV 4S 65

Телевизоры поступят в продажу с 21 июня. 50-дюймовую версию можно будет купить во многих популярных розничных магазинах, а вот версию с 65-дюймовой панелью пока будут продавать эксклюзивно в DNS.

Xiaomi представила в России новые телевизоры Mi TV 4S 50 и Mi TV 4S 65

Причем первые две недели после старта продаж 65-дюймовый телевизор можно будет купить за 44 990 рублей.

На презентации было сказано, что все покупатели Mi TV 4S 50 и Mi TV 4S 65 бесплатно получат подписку «Кинопоиск HD» на 3 месяца.

 

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