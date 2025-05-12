Xiaomi представила в Китае новый робот-пылесос Mijia M40S, отличающийся высокой мощностью, компактным корпусом и интеллектуальной автоматизацией. Устройство уже доступно для предварительного заказа на платформе JD.com по цене от 2999 юаней (около $414) за версию с резервуаром для воды. Полностью автоматическая модель с управлением водой оценена в 3699 юаней (примерно $511). Старт продаж намечен на 13 мая.

Ключевой особенностью Mijia M40S стал подъемный навигационный модуль LiDAR, который автоматически опускается при приближении к мебели, снижая общую высоту устройства до 8,8 см. Это позволяет роботу убирать в труднодоступных местах — под кроватями, диванами и шкафами. Несмотря на компактность, модель оснащена мощной системой всасывания на 23000 Па — рекордный показатель среди пылесосов Xiaomi.

Система очистки включает двойную щётку с антивспутывающим покрытием, автоматически срезающую волосы, и боковые щётки с выдвижными механизмами, позволяющие эффективно обрабатывать углы и участки вдоль стен. Точная работа этих элементов обеспечивается трёхлазерной системой навигации с использованием стерео LiDAR и датчиков расстояния до края.

Премиум-версия устройства оснащается компактной док-станцией с функциями автоматического залива и слива воды, дозированием моющего средства, очисткой швабры горячей водой до 80°C и сушкой горячим воздухом в течение двух часов. Также предусмотрены двойные скребки для поддержания чистоты моющей насадки.

Пылесос работает на базе HyperOS и может управляться через приложение Mi Home и голосового помощника Xiao Ai. Встроенная система HyperOS Connect обеспечивает интеграцию с другими умными устройствами Xiaomi. Ёмкость аккумулятора — 5200 мАч, а интервал между опорожнением контейнера составляет до 75 дней.

Mijia M40S весит 3,75 кг, диаметр устройства — 350 мм. Размеры стандартной док-станции — 470×360×572 мм, встроенной — 450×420×280 мм, что делает её подходящей для установки в мебельных шкафах.