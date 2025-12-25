Xiaomi представила в Китае флагманский смартфон 17 Ultra

Компания Xiaomi официально представила в Китае флагманский смартфон Xiaomi 17 Ultra, разработка камеры которого велась совместно с брендом Leica. О запуске устройства сообщается на странице компании в китайской социальной сети Weibo.

Смартфон получил плоский LTPO AMOLED-дисплей диагональю 6,9 дюйма с разрешением 3200×1440 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 3500 нит. За производительность отвечает флагманский процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, дополненный фирменными модулями Xiaomi для улучшения работы сетей 5G, Wi-Fi и UWB.

Основная камера построена на 50-мегапиксельном дюймовом сенсоре с поддержкой аппаратной технологии LOFIC, расширяющей динамический диапазон. Ее дополняет перископический модуль на 200 Мп с непрерывным оптическим зумом от 3,2× до 4,3× и переменной диафрагмой, а также 50-мегапиксельная ультраширокоугольная камера и фронтальный модуль. Устройство поддерживает видеосъемку в 4K при 120 кадрах в секунду, расширенный HDR и фирменные алгоритмы обработки изображения, разработанные совместно с Leica.

Среди других характеристик — аккумулятор емкостью 6800 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 90 Вт и беспроводной зарядки до 50 Вт. Смартфон защищен по стандарту IP69, поддерживает NFC и UWB, что позволяет использовать его, в том числе, как цифровой ключ для автомобилей Xiaomi.

Отдельно представлена версия Xiaomi 17 Ultra Leica Edition, выполненная в стилистике камер Leica M. Она получила фирменный логотип Red Label и физическое кольцо управления для ручной настройки зума и параметров съемки. В Китае стоимость Xiaomi 17 Ultra начинается с 6999 юаней, что эквивалентно примерно 78,2 тыс. рублей.