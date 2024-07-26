Xiaomi представила уникальную пепельницу Pule с плазменным генератором

На платформе Xiaomi Youpin представили инновационную пепельницу Pule, которая по заявлению разработчиков не только устраняет неприятные запахи, но также справляется с очисткой воздуха от вторичного дыма.

Пепельница Pule предлагает эффективную систему очистки воздуха, включающую плазменный генератор, композитный водный фильтр, HEPA-фильтр класса H12 и активированный уголь.

С помощью технологии гидролиза и специальных слоев фильтрации, пепельница способна улавливать и удалять вредные вещества из дыма.

Плазма, выделяемая при работе устройства, помогает расщеплять маломолекулярные соединения, ответственные за запахи, и уничтожать микробы. Компоненты умной пепельницы Pule могут быть легко очищены для повторного использования, что продлевает срок ее службы.

Эта инновационная пепельница оснащена емким аккумулятором, обеспечивающим продолжительное время работы и поддерживающим удобную беспроводную зарядку.

Крышка устройства имеет интегрированную световую полосу для предоставления низкопотребляющих напоминаний и оптимизированного освещения.

Умная пепельница Pule уже доступна по цене 199 юаней ($27), оформить на нее заказ можно только на платформе Xiaomi Youpin.