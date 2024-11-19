Xiaomi представила умный ночник с датчиком движения

Xiaomi представила новый умный ночник Motion Sensor Night Light 2, который имеет датчик движения и позволяет использовать два уровня яркости.

Ночник оснащен магнитным креплением, что позволяет легко устанавливать его на вертикальные поверхности и вращать на 360 градусов. Датчик движения активирует мягкую подсветку при обнаружении человека в темноте.

Пользователи могут выбирать между двумя режимами яркости: «Низкая яркость» для мягкого освещения и «Высокая яркость» для более яркого света в темных помещениях. Цветовая температура составляет 2800K.

Ночник уже доступен для покупки по цене 16 долларов или 1600 рублей.