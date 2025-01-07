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Xiaomi представила умный массажер для шеи и плеч Mijia за 5 400 рублей

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

Компания Xiaomi анонсировала новый умный массажер для шеи и плеч Mijia, который предлагает массаж, похожий на человеческий, благодаря передовым техникам и функциям теплых компрессов.

Xiaomi представила умный массажер для шеи и плеч Mijia за 5 400 рублей

Устройство будет стоит 399 юаней (5400 руб.).

Массажер оснащён двумя наборами массажных головок и использует техники похлопывания, перекатывания и разминки для снятия напряжения.

Он поддерживает две регулируемые температуры и имеет встроенный аккумулятор на 2400 мАч для длительного использования. Устройство можно подключать к приложению Mijia через NFC, что позволяет настраивать параметры с телефона.

Массажер включает шесть предустановленных режимов и возможность создания трёх персонализированных программ. Его элегантный и легкий дизайн делает его удобным для использования дома или в офисе.

Xiaomi представила умный массажер для шеи и плеч Mijia за 5 400 рублей

Массажер уже доступен для покупки и обещает стать конкурентоспособным предложением на рынке умных устройств для здоровья.

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