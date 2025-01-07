Xiaomi представила умный массажер для шеи и плеч Mijia за 5 400 рублей

Компания Xiaomi анонсировала новый умный массажер для шеи и плеч Mijia, который предлагает массаж, похожий на человеческий, благодаря передовым техникам и функциям теплых компрессов.

Устройство будет стоит 399 юаней (5400 руб.).

Массажер оснащён двумя наборами массажных головок и использует техники похлопывания, перекатывания и разминки для снятия напряжения.

Он поддерживает две регулируемые температуры и имеет встроенный аккумулятор на 2400 мАч для длительного использования. Устройство можно подключать к приложению Mijia через NFC, что позволяет настраивать параметры с телефона.

Массажер включает шесть предустановленных режимов и возможность создания трёх персонализированных программ. Его элегантный и легкий дизайн делает его удобным для использования дома или в офисе.

Массажер уже доступен для покупки и обещает стать конкурентоспособным предложением на рынке умных устройств для здоровья.