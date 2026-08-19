Xiaomi представила умный фонтанчик для животных с УФ-стерилизацией

Компания Xiaomi пополнила линейку Mijia умным фонтанчиком для кошек и собак Mijia Smart Pet Water Fountain 2 Sterilization Edition. Продажи устройства начнутся в Китае 25 августа. На площадке JD.com новинка оценена в 199 юаней, что составляет около 30 долларов.

Фонтанчик получил трехлитровый резервуар, четырехступенчатую систему фильтрации и насос с УФ-С-стерилизацией. По утверждению производителя, технология позволяет уничтожать до 99% бактерий. Фильтр задерживает шерсть, мусор и другие примеси. При недостаточном уровне воды насос автоматически отключается.

Встроенный аккумулятор емкостью 4000 мА·ч обеспечивает до 90 дней работы без подзарядки. Пользователям доступны режимы подачи воды по сигналу датчика, прерывистого и непрерывного потока. Для постоянной подачи потребуется подключение к электросети. Уровень шума во время работы достигает 30 дБ.

Корпус размером 190 × 230 × 180 миллиметров защищен от воды по стандарту IPX7. Контролировать запас жидкости можно через прозрачное окно. Фонтанчик подключается к приложению Mi Home, которое сообщает об уровне воды, заряде аккумулятора и необходимости заменить фильтр.