Xiaomi представила умный дверной замок Smart Lock 5 с автономностью до года

Компания Xiaomi выпустила в Китае новый интеллектуальный дверной замок Smart Lock 5. Устройство оснащено автоматическим механизмом запирания, несколькими способами идентификации пользователя и системой удалённого управления.

Как сообщает iXBT.com 4 ноября, новинка выполнена в чёрном корпусе с износостойким покрытием. Конструкция предусматривает механизм push-pull, позволяющий открывать дверь после идентификации пользователя без дополнительных манипуляций с обычной ручкой.

После закрытия двери замок автоматически блокируется. При необходимости пользователь может воспользоваться отдельной кнопкой ручной блокировки на внутренней панели.

Основным способом идентификации выступает сканер отпечатков пальцев. По заявлению производителя, распознавание занимает не более 0,7 секунды.

Кроме того, Xiaomi Smart Lock 5 поддерживает постоянные и временные пароли, одноразовые коды, NFC-карты, Bluetooth и традиционный механический ключ. Такое разнообразие позволяет использовать устройство в разных сценариях, включая предоставление временного доступа гостям.

Встроенные модули Wi-Fi и Bluetooth 5.3 обеспечивают взаимодействие с приложением Xiaomi Home. Через него можно удалённо контролировать состояние замка и получать предупреждения о событиях.

Система способна сообщать об оставленной приоткрытой двери, попытках несанкционированного доступа и многократном вводе неправильного пароля.

Также предусмотрена функция тревожного отпечатка. Она предназначена для ситуаций, когда человека вынуждают открыть дверь под угрозой.

Питание обеспечивается восемью батарейками формата AA. По оценке Xiaomi, одного комплекта достаточно приблизительно на 12 месяцев обычной эксплуатации.

Если батарейки полностью разрядятся, замок можно временно запитать от внешнего источника через разъём USB-C, расположенный в нижней части панели.

Производитель также усовершенствовал механизм запирания. По сравнению с первым поколением уровень шума при закрытии двери снизился на 12 дБ, а при отпирании — на 13 дБ.

Габариты внешней панели составляют 400 × 76 × 21 мм, внутренней — 400 × 76 × 26 мм. Масса устройства достигает 3,37 кг.

Информация о сроках международного выхода Xiaomi Smart Lock 5 пока не приводится. Новинка представлена на китайском рынке.