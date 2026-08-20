Xiaomi представила умный аквариум с автокормушкой и управлением со смартфона

Компания Xiaomi выпустила новый флагманский умный аквариум с функцией автоматической кормушки и управлением через смартфон. Модель Smart Fish Tank 2 Pro способна выдавать корм по заданному расписанию, а также самостоятельно регулировать освещение, фильтрацию и другие параметры в зависимости от вида и количества содержащихся в нем рыб.

Устройство оснащено разъемом для подключения дополнительного оборудования, а также предусматривает возможность работы от пауэрбанка на случай отключения электроэнергии. Объем аквариума составляет 31 литр, а его стоимость в Китае эквивалентна примерно 7500 рублей по текущему курсу ЦБ РФ.