Xiaomi представила умную духовку-пароварку Mijia S1 с голосовым управлением

Xiaomi анонсировала новую интеллектуальную пароварку Mijia S1 объемом 30 литров, которая доступна для предварительного заказа на JD.com по цене 1599 юаней или около 22 000 рублей.

Пароварка Mijia S1 предлагает четыре способа приготовления и подходит для семей от 2 до 6 человек. Система циркуляции тепла на 360° с вентилятором мощностью 1800 Вт обеспечивает равномерное приготовление и улучшает вкус пищи благодаря технологии конвекции.

Температурные режимы:

Выпечка: от 40°C до 230°C с точным контролем в 1°C.

Приготовление на пару: мощная система с прямым впрыском пара мощностью 1600 Вт, позволяющая выпускать пар за 30 секунд. Температура пара может быть настроена на 60 °C, 100 °C и 120 °C.

Режимы приготовления:

Жарка на воздухе: снижает содержание жира на 8,1%.

Медленное приготовление: сохраняет питательные вещества, идеально подходит для бульонов.

Запекание с сохранением влаги: сочетает запекание и приготовление на пару, сохраняя сочность мяса и уменьшая жир на 4%.

Устройство также включает 80 интеллектуальных рецептов, доступных через приложение, что позволяет пользователям настраивать многоэтапные циклы приготовления. Поддерживается голосовое управление с помощью Xiao Ai.

Пароварка оснащена пятью режимами автоматической очистки, включая высокотемпературную паровую дезинфекцию. Дверца из трёхслойного закалённого стекла обеспечивает безопасность, а TFT-дисплей и вентиляционное отверстие повышают удобство использования.

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